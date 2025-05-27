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Часть парковки у метро «Тропарево» перекрыли из-за предмета под машиной

Вход в переход открыт, люди спокойно пользуются транспортом.
Гоар Хачатурян 2025-05-27 18:52:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

После сообщений о подозрительной коробке под днищем автомобиля часть парковки у станции метро «Тропарево» в Москве перекрыла полиция. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Вход в подземный переход открыт, метро работает в обычном режиме.

Что именно нашли под машиной, все еще неизвестно.

В правоохранительных органах ситуацию пока официально никак не комментировали.

Ранее сообщалось, что под днищем автомобиля, припаркованного на Ленинском проспекте в Москве, была обнаружена коробка, обмотанная скотчем. Личность владельца белой машины не раскрыта.

#Автомобиль #полиция #наш эксклюзив #подозрительный предмет #Тропарево
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