Часть парковки у метро «Тропарево» перекрыли из-за предмета под машиной

После сообщений о подозрительной коробке под днищем автомобиля часть парковки у станции метро «Тропарево» в Москве перекрыла полиция. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Вход в подземный переход открыт, метро работает в обычном режиме.

Что именно нашли под машиной, все еще неизвестно.

В правоохранительных органах ситуацию пока официально никак не комментировали.

Ранее сообщалось, что под днищем автомобиля, припаркованного на Ленинском проспекте в Москве, была обнаружена коробка, обмотанная скотчем. Личность владельца белой машины не раскрыта.