Мишустин распорядился открыть генконсульство России в Шарм-эль-Шейхе

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии Генконсульства России в Шарм-Эль-Шейхе. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
МИД РФ поручено установить штатную численность работников этого диппредставительства и утвердить штатное расписание.
Египет остается одним из самых популярных у российских туристов направлений. По итогам первого квартала 2025 года он входит в топ-5 после Таиланда, ОАЭ, Турции и Китая.
В то же время ранее сообщалось, что поездки в Египет входят в число наиболее опасных.
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