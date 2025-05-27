Мишустин распорядился открыть генконсульство России в Шарм-эль-Шейхе

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии Генконсульства России в Шарм-Эль-Шейхе. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

МИД РФ поручено установить штатную численность работников этого диппредставительства и утвердить штатное расписание.

Египет остается одним из самых популярных у российских туристов направлений. По итогам первого квартала 2025 года он входит в топ-5 после Таиланда, ОАЭ, Турции и Китая.

В то же время ранее сообщалось, что поездки в Египет входят в число наиболее опасных.