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Мишустин распорядился открыть генконсульство России в Шарм-эль-Шейхе

Владимир Рубанов 2025-05-27 20:16:51
© Фото: Telegram/atorus

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии Генконсульства России в Шарм-Эль-Шейхе. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

МИД РФ поручено установить штатную численность работников этого диппредставительства и утвердить штатное расписание.

Египет остается одним из самых популярных у российских туристов направлений. По итогам первого квартала 2025 года он входит в топ-5 после Таиланда, ОАЭ, Турции и Китая.

В то же время ранее сообщалось, что поездки в Египет входят в число наиболее опасных.

#Египет #михаил мишустин #правительство #курорт #Шарм-эль-Шейх #генконсульство
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