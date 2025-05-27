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Слуцкий назвал вбросами сообщения о просьбе США заменить главу делегации РФ

По словам председателя комитета Госдумы, это вброс, так как Владимир Мединский хорошо себя зарекомендовал.
Дарья Ситникова 2025-05-27 18:33:00
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на сообщения о якобы просьбе США заменить главу российской делегации Владимира Мединского на переговорах. В разговоре с телеканалом «Звезда» Слуцкий назвал эти сообщения вбросом.

«Это, действительно, могут быть вбросы. Мединский зарекомендовал себя как эффективный и профессиональный переговорщик», - прокомментировал Слуцкий.

Также председатель комитета Госдумы напомнил, что состав делегации российской стороны на переговорах с Украиной определяется российским лидером, а не США.

Источники Bloomberg ранее сообщали, что Вашингтон хочет исключить Мединского из-за его «жесткой линии». В ответ на это министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала сигналов из Америки об этой просьбе. Он также подчеркнул, что если Белый дом хотел бы что-то передать, то он знает, как это сделать, «не опускаясь до унизительной формы распространения слухов».

#Россия #Украина #сша #владимир мединский #наш эксклюзив #леонид слуцкий #вброс
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