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Задержан вандал, осквернивший могилу военкора Александра Федорчака

Злоумышленником оказался безработный житель Нижнегорского района, он дал признательные показания.
Игнат Далакян 2025-04-26 11:54:10
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

В Крыму задержали вандала, который осквернил могилу военкора «Известий» Александра Федорчака. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве отметили, что злоумышленником оказался безработный житель Нижнегорского района. Он дал признательные показания и подробно рассказал обстоятельства случившегося.

«Следствием был назначен ряд экспертиз, среди которых ДНК-экспертиза, подтвердившая нахождение фигуранта на месте преступления», - говорится в заявлении СК РФ.

Напомним, что в результате обстрела ВСУ 24 марта в Луганской Народной Республике погибли военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» - Андрей Панов и Александр Сиркели. Вместе с ними находился корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, который был тяжело ранен и госпитализирован. Позднее он умер в больнице.

В ночь на 31 марта могила Александра Федорчака была разгромлена вандалами. Злоумышленники также сожгли венки на захоронении.

#СК РФ #осквернение #вандал #могила #Александр Федорчак
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