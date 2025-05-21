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Путин поручил сохранить выплату жителям Курской области, пока они не вернутся домой

Президент РФ также распорядился увеличить группировку разминирования в курском приграничье.
Глеб Владовский 2025-05-21 09:07:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин распорядился сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока они не смогут вернуться в свои дома. Соответствующее распоряжение он сделал в ходе беседы с врио главы региона Александром Хинштейном.

«Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер также распорядился об увеличении группировки разминирования в курском приграничье.

Напомним, Путин прибыл в Курскую область в среду, 21 мая. Это первый его визит с момента освобождения региона от боевиков ВСУ.

#разминирование #Курская область #Владимир Путин #выплаты #Александр Хинштейн
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