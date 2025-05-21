Путин поручил сохранить выплату жителям Курской области, пока они не вернутся домой

Президент РФ Владимир Путин распорядился сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, пока они не смогут вернуться в свои дома. Соответствующее распоряжение он сделал в ходе беседы с врио главы региона Александром Хинштейном.

«Согласен. Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер также распорядился об увеличении группировки разминирования в курском приграничье.

Напомним, Путин прибыл в Курскую область в среду, 21 мая. Это первый его визит с момента освобождения региона от боевиков ВСУ.