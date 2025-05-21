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Politico: США против включения поддержки Киева в заявление глав минфинов G7

По данным источников, Вашингтон также будет выступать против характеризации проводимой Россией спецоперации как «незаконной».
Глеб Владовский 2025-05-21 09:52:02
© Фото: Sebastian Gollnow dpa Globallookpress

США не желают включать пункт о дальнейшей поддержке Украины в совместное заявление глав минфинов стран G7. Об этом сообщил Politico со ссылкой на источники.

«США против включения "дальнейшей поддержки" Украины в заявление G7, которое вырабатывается министрами финансов в Канаде», - говорится в материале.

Как отмечает источник, знакомый с ходом переговоров, Вашингтон также будет выступать против того, чтобы спецоперация, проводимая Россией на Украине, характеризовалась как «незаконная».

Напомним, встреча министров финансов стран G7 проходит в Канаде с 20 по 22 мая.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне хотят мира, в то время как в Европе призывают к войне.

#Россия #в стране и мире #сша #спецоперация #G7 #помощь Украине
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