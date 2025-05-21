США не желают включать пункт о дальнейшей поддержке Украины в совместное заявление глав минфинов стран G7. Об этом сообщил Politico со ссылкой на источники.

«США против включения "дальнейшей поддержки" Украины в заявление G7, которое вырабатывается министрами финансов в Канаде», - говорится в материале.

Как отмечает источник, знакомый с ходом переговоров, Вашингтон также будет выступать против того, чтобы спецоперация, проводимая Россией на Украине, характеризовалась как «незаконная».

Напомним, встреча министров финансов стран G7 проходит в Канаде с 20 по 22 мая.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне хотят мира, в то время как в Европе призывают к войне.