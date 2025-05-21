Путин: противник все еще пытается двигаться в сторону границы России

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону российской границы в Курскую область. Об этом он заявил во время своего визита в регион.

«Пытаются двигаться в сторону нашей границы», - подчеркнул глава государства.

Ранее в Сети появились кадры встречи российского лидера с волонтерами и жителями Курской области.

Напомним, Путин прибыл в Курскую область в среду, 21 мая. Это первый его визит с момента освобождения региона от боевиков ВСУ.