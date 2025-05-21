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Стало известно, кто прошел в 1/4 финала ЧМ по хоккею

Последней командой, заработавшей путевку в плей-офф, стала сборная Дании после победы над Германией.
Глеб Владовский 2025-05-21 07:09:06
© Фото: Joel Marklund, Keystone Press Agency, Globallookpress

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира (ЧМ) по хоккею. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что группу A возглавила сборная Канады. На втором месте расположилась Швеция. Третье место досталось сборной Финляндии, а замкнула четверку команда из Австрии.

В группе B места заняли сборные Швейцарии, США и Чехии. Последнюю путевку в плей-офф выиграла Дания, обыграв Германию в серии буллитов со счетом 2:1.

Матчи 1/4 финала состоятся 22 мая. В плей-офф сыграют Канада с Данией, Швейцария с Австрией, Швеция с Чехией и США против Финляндии.

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