Стало известно, кто прошел в 1/4 финала ЧМ по хоккею

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира (ЧМ) по хоккею. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что группу A возглавила сборная Канады. На втором месте расположилась Швеция. Третье место досталось сборной Финляндии, а замкнула четверку команда из Австрии.

В группе B места заняли сборные Швейцарии, США и Чехии. Последнюю путевку в плей-офф выиграла Дания, обыграв Германию в серии буллитов со счетом 2:1.

Матчи 1/4 финала состоятся 22 мая. В плей-офф сыграют Канада с Данией, Швейцария с Австрией, Швеция с Чехией и США против Финляндии.