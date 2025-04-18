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Капитан сборной Латвии допустил бойкот Олимпиады при допуске РФ

Даугавиньш считает, что решение об участии Латвии должно принимать государство, а не спортсмены.
Владимир Рубанов 2025-04-18 15:01:03
© Фото: Kalle Parkkinen, Newspix24, Global Look Press

Капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш призвал правительство рассмотреть участие латвийской команды в Олимпиаде-2026 в случае допуска России. Об этом пишет Delfi.

Бывший хоккеист выразил надежду на то, что, пока идет спецоперация, сохранится запрет России на участие в Играх. При этом Даугавиньш считает, что решение об участии Латвии при другом развитии событий должно принимать государство, а не спортсмены.

Международная федерация хоккея (IIHF) 4 февраля продлила отстранение российской сборной от участия в международных соревнованиях. Россияне пропустят чемпионаты мира 2025 и 2026 годов, а также молодежное первенство 2026 года.

IIHF пока не решила, участвовать ли сборной России в олимпийском хоккейном турнире. Команда временно числится в списке участников. В случае допуска на Игры россияне сыграют с командами США, Словакии и Латвии.

Решение об участии сборной России на зимних Играх-2026 примет новое руководство Международного олимпийского комитета. В феврале МОК призвал допустить россиян.

Главой Международного олимпийского комитета в марте избрали министра по делам молодежи, спорта, искусств и отдыха Зимбабве Кирсти Ковентри.

Она заявила, что выступает против отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за военных конфликтов.

#Спорт #в стране и мире #Хоккей #Латвия #МОК #международный олимпийский комитет #Олимпиада-2026 #кирсти ковентри
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