Рубио заявил, что угрозы санкциями могут помешать диалогу с Россией

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Москва может отказаться от диалога с Вашингтоном в случае угроз России санкциями. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

«Он (Трамп - прим. ред.) считает, что если сейчас начать угрожать санкциями, то русские прекратят разговаривать. А для нас полезно иметь возможность разговаривать с ними и подталкивать их к столу переговоров», - подчеркнул политик.

Ранее президент США заявлял о возможности введения «разрушительных» санкций в отношении России в случае, если конфликт на Украине не будет урегулирован. Однако глава Белого дома надеется на мирное разрешение ситуации. Трамп также заявлял, что может подписать законопроект Грэма* о введении пошлин в размере 500% на товары из стран, которые закупают российские энергоресурсы.

*Линдси Грэм внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.