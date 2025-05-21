МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рубио заявил, что угрозы санкциями могут помешать диалогу с Россией

По словам госсекретаря США, Дональду Трампу важно подталкивать Москву к переговорам.
Глеб Владовский 2025-05-21 06:42:29
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Москва может отказаться от диалога с Вашингтоном в случае угроз России санкциями. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

«Он (Трамп - прим. ред.) считает, что если сейчас начать угрожать санкциями, то русские прекратят разговаривать. А для нас полезно иметь возможность разговаривать с ними и подталкивать их к столу переговоров», - подчеркнул политик.

Ранее президент США заявлял о возможности введения «разрушительных» санкций в отношении России в случае, если конфликт на Украине не будет урегулирован. Однако глава Белого дома надеется на мирное разрешение ситуации. Трамп также заявлял, что может подписать законопроект Грэма* о введении пошлин в размере 500% на товары из стран, которые закупают российские энергоресурсы.

*Линдси Грэм внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #сша #санкции #диалог с РФ #Марко Рубио
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 