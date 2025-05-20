ЕС включил в санкционные списки по РФ 17 человек и 58 юридических лиц

Европейский союз в рамках 17-го пакета санкций в отношении России ввел ограничения в отношении 17 физических лиц и 58 юридических. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

В публикации отмечается, что вошедшие в список подрывают или ставят под угрозу территориальное единство, суверенитет и независимость Украины.

Известно, что под ограничения попали также компании из Китая, Белоруссии, Турции, Израиля, ОАЭ.

Кроме того, списки пополнили АО «Волжское пароходство», АО «Сургутнефтегаз», ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» и его директор Елена Морозова. Еще под санкциями оказались генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, ректор Московского энергетического института Николай Рогалев, генеральный директор АО «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон» Алексей Вязников.

Ранее Великобритания ввела санкции против Петербургской валютной биржи и АСВ. В санкционном списке Лондона оказались 82 новые позиции.