Кравцов сообщил о готовности регионов к проведению ЕГЭ и ОГЭ

Российские регионы готовы к проведению Единого и Основного государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ). Об этом во вторник заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Соответствующие доклады мы получили от всех регионов», - цитирует ТАСС слова главы ведомства.

Сергей Кравцов отметил, что в том числе проверены все пункты проведения экзаменов.

Напомним, уже 23 мая выпускники 11-х классов будут сдавать историю, литературу и химию. Через четыре дня их ждет математика, а еще через три - русский язык. В течение июня пройдет ЕГЭ по остальным предметам. Пересдать экзамены можно будет 3 и 4 июля.

Основной период ОГЭ начнется 21 мая со сдачи иностранных языков. Закончится он 16 июня биологией, информатикой, литературой и физикой.

Ранее психолог дала советы выпускникам, как справиться со стрессом во время экзамена.