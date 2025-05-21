В МВД напомнили о попытках мошенников заставить жертву позвонить самой

Мошенники чаще всего вынуждают жертву позвонить им самой. Об этом напомнили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Сегодня мошенники чаще всего не звонят первыми, они заставляют жертву позвонить самостоятельно. Это значительно снижает бдительность: человек уверен, что сам вышел на контакт, и значит все безопасно. Но это - ловушка», - предупреждает ведомство.

Происходит это следующим образом: злоумышленники имитируют взлом аккаунта или присылают сообщение о том, что человека взломали на «Госуслугах». Ему предлагают позвонить якобы в службу поддержки, но на том конце провода находится злоумышленник. Он говорит о том, что данные гражданина пытаются украсть, и предлагает их защитить. Все это, подчеркнули в МВД, просто часть одной многоходовой схемы, которая направлена на захват контроля над аккаунтами и деньгами жертвы.

Ранее россиянам рассказали о новой уловке мошенников. Чтобы получить доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах», они выясняют личную информацию о судебных делах, участником которых становился человек, и используют это в разговоре.