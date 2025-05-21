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В Госдуме предупредили о повышении тарифов на электроэнергию на 12,6%

Еще через год они будут проиндексированы на 9,3%, в 2027 году - на 6,9%.
Анастасия Бобылева 2025-05-21 03:55:39
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК «Звезда»

С 1 июля тарифы на электроэнергию для россиян повысятся на 12,6%. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев со ссылкой на данные Минэкономразвития.

«Тарифы на электроэнергию для населения с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 12,6%, с июля 2026 года - на 9,3%, с 1 июля 2027 года рост тарифов на электроэнергию для населения составит 6,9%, с июля 2028 года - 4,9%», - цитирует его РИА Новости.

Он пояснил, что цены растут из-за увеличения инвестиций в строительство новой генерации. Также влияет рост тарифа на передачу электроэнергии.

Также Кошелев рассказал, что с 2022 года сократилось количество территориальных сетевых организаций (ТСО) - это решение было принято в связи с тем, что многие зарегистрированные в РФ ТСО не соответствовали требованиям по надежности энергоснабжения, при этом получали высокую тарифную выручку. На данный момент существует 619 таких организаций, и в этом году контроль за ТСО усилят.

Ранее сообщалось о повышении цен на проезд в Москве. С 1 июня они вырастут на 5% в связи с растущими затратами на обслуживание.

#в стране и мире #Тарифы #индексация #электроэнергия #повышение цен
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