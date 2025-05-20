Проезд в московском транспорте подорожает на 5% с 1 июня

Проезд в московском транспорте с 1 июня подорожает на 5%. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу столичного Департамента транспорта.

По словам представителей перевозчика, увеличение стоимости связано с растущими расходами на содержание транспорта – топливо, запчастей и других расходных материалов.

«С 1 июня 2025 года стоимость билетов на проезд в городском транспорте Москвы будет скорректирована в среднем на 5% в целях компенсации растущих расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию, запасные части и другие необходимые материалы», – говорится в сообщении.

Таким образом, разовая поездка по карте «Тройка» вырастет в цене с 63 до 67 рублей. Однако оплата по биометрии останется на прежнем уровне и составит 63 рубля. Сейчас этот способ является самым выгодным для москвичей.

Кроме того, вырастет и стоимость эвакуации транспортных средств. При этом в Департаменте отметили, что даже с учетом поднятия цен, они все равно остаются ниже, чем требуют расходы столицы.

15 мая столичный метрополитен отметил свое 90-летие.