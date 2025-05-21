CNN: Израиль готовится нанести удар по территории Ирана

Израильские власти рассматривают возможность нанесения удара по территории Ирана. Как стало известно телеканалу CNN, Соединенные Штаты располагают разведывательными данными, свидетельствующими о такой готовности.

Сообщается, что на то указывают не только публичные и кулуарные заявления высокопоставленных израильских чиновников, но и наблюдения за перемещениями военнослужащих израильской армии, и даже «перемещение авиабомб». Об этом СМИ рассказали несколько источников, знакомые с разведданными.

«Также перехваченные сообщения Израиля и наблюдения за перемещениями его военных, которые могут указывать на неизбежный удар». <...> Среди военных приготовлений, которые наблюдали США, - завершение учений с воздуха», - уточнили источники телеканала.

Американская сторона опасается, что этот удар станет «дерзким разрывом с президентом Трампом». Также это может спровоцировать расширение регионального конфликта на Ближнем Востоке.

В конце октября 2024 года Израиль уже атаковал иранские объекты. 26 октября произошла серия ударов, тогда ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) напал на предприятия по производству ракет, ракетные комплексы класса «земля-воздух», на несколько военных баз и также командный пункт КСИР (Корпуса стражей исламской революции).

Несколько днями позже произошел удар по иранскому космическому центру Шахруд, где находится производство твердотопливных ракетных двигателей.