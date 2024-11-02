Совет нацбезопасности Ирана принял решение об ответе на удар Израиля

Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о военном ответе Израилю на недавние удары по объектам в Исламской Республике. Об этом в интервью порталу Didban Iran заявил член меджлиса (однопалатный парламент страны) Эсмаил Косари.

«Некоторые правительственные чиновники и другие лица могут сказать, что мы не будем отвечать Израилю, но эти люди в правительстве и вне его не принимают решений. Решение о военном ответе уже принято Высшим советом национальной безопасности», - сказал он.

Эсмаил Косари заявил, что ответный удар Ирана будет гораздо мощнее предыдущих. По его словам, он будет осуществлен при участии сил «Оси сопротивления».

Ранее главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ на израильские атаки будет беспрецедентным. А со слов его заместителя Али Фадави, это уже решенный вопрос.

Напомним, 26 октября Израиль нанес серию ударов по Ирану. ЦАХАЛ атаковал предприятия по производству ракет, ракетные комплексы класса «земля-воздух», несколько военных баз и командный пункт КСИР.

Несколько дней спустя стало известно об ударе по космическому центру Шахруд в Иране, где находится производство твердотопливных ракетных двигателей.