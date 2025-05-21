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Тихоокеанский флот отмечает 294-ю годовщину со дня основания

Ранее главком ВМФ Моисеев поздравил военнослужащих и ветеранов ТОФ с праздником.
2025-05-21 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В среду 21 мая военнослужащие, гражданский персонал и ветераны Тихоокеанского флота отметили профессиональный праздник. В этом году исполняется 294 года со дня основания ТОФ.

По традиции для моряков-тихоокеанцев этот день начался с торжественного подъема Андреевских флагов и флагов расцвечивания на боевых кораблях и судах обеспечения на Камчатке и в Приморском крае.

За зиму военнослужащие ТОФ провели около 120 тренировок органов военного управления, более 2 000 зачетных мероприятий боевой подготовки, выполнили свыше 600 учебно-боевых упражнений практическим оружием. Экипажи подлодок сдали более 30 курсовых задачи, при этом пять упражнений выполнялись с использованием ракетного и морского подводного оружия.

Также недавно состоялись совместные военно-морские учения с иностранными кораблями: многосторонние «Комодо-2025» в Индонезии, трехсторонние «Морской пояс безопасности - 2025», организованные Ираном, а также «Аравийский муссон» с пакистанскими кораблями и «Индра Нэви-2025» с участием Индии.

Корабли и суда Тихоокеанского флота могут выполнять задачи как в ближней морской, так и в океанской зонах. Сейчас это одно из крупнейших объединений ВМФ России. Моряки ТОФ обеспечивают защиту государственных интересов РФ.

Ранее военнослужащих и ветеранов Тихоокеанского флота поздравил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. Он пожелал им крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВМФ #Тихоокеанский флот #тоф #день тихоокеанского флота
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