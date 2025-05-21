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Главком ВМФ Моисеев поздравил военнослужащих с Днем Тихоокеанского флота

Он подчеркнул, что моряки-тихоокеанцы всегда были примерами мужества и самоотверженности.
2025-05-21 00:45:05
© Фото: Минобороны России

Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев поздравил военнослужащих и ветеранов Тихоокеанского флота с их профессиональным праздником. Он подчеркнул, что моряки-тихоокеанцы всегда были примерами мужества и самоотверженности и что история знает множество подвигов, совершенных ими.

«От себя лично и Военного совета Военно-Морского Флота поздравляю вас с 294-й годовщиной со Дня основания Тихоокеанского флота! Славные моряки-тихоокеанцы всегда являли беспрецедентные образцы мужества и самоотверженности, боевая история флота хранит немало величайших подвигов», - говорится в поздравлении Моисеева.

Он напомнил, что моряки ТОФ демонстрировали мужество и высокое боевое мастерство в боях с фашистами и японскими милитаристами в годы Великой Отечественной войны. И сегодня, уверен Моисеев, военнослужащие выполняют свой долг, обеспечивая безопасность морских коммуникаций и защищая гражданские суда.

Также главнокомандующий ВМФ отметил роль моряков в спецоперации: за время ее проведения тысячи военнослужащих Тихоокеанского флота получили государственные и ведомственные награды.

«Боевой потенциал флота неизменно увеличивается. Флот пополняется новыми боевыми кораблями, подводными лодками, авиационной техникой, самыми современными образцами вооружения, активно развивается береговая и социальная инфраструктура», - подчеркнул Александр Моисеев.

Он пожелал всем отмечающим этот праздник крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в работе.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВМФ #Александр Моисеев #Тихоокеанский флот #тоф #Моряки #день тихоокеанского флота
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