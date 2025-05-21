Над регионами России за два часа перехватили 37 украинских БПЛА

Российские военнослужащие за два часа уничтожили 37 украинских беспилотников. Их сбили с 18:00 по 20:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Большую часть дронов перехватили в Курской области и столичном регионе - 16 и 11. Еще пять БПЛА нейтрализовали в Рязанской области.

Четыре беспилотника уничтожили в Орловской области. Один дрон сбили в Крыму.

Напомним, ранее сообщалось о ликвидации еще 30 БПЛА.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.