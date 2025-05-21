Над регионами России за два часа перехватили 37 украинских БПЛА

Российские военнослужащие за два часа уничтожили 37 украинских беспилотников. Их сбили с 18:00 по 20:00 по московскому времени. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Большую часть дронов перехватили в Курской области и столичном регионе - 16 и 11. Еще пять БПЛА нейтрализовали в Рязанской области.
Четыре беспилотника уничтожили в Орловской области. Один дрон сбили в Крыму.
Напомним, ранее сообщалось о ликвидации еще 30 БПЛА.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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