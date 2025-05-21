Нетаньяху: Израиль готов к прекращению огня в Газе ради заложников

Израиль готов к временному прекращению огня в секторе Газа ради освобождения своих заложников. Об этом на своей пресс-конференции заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Также израильский премьер озвучил и условия окончательного прекращения боевых действий в регионе. Для этого анклав должен быть полностью демилитаризован.

Кроме того, представители ХАМАС должны будут покинуть территорию сектора.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности освободить заложника с американским гражданством.