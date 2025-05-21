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Нетаньяху: Израиль готов к прекращению огня в Газе ради заложников

Израильский премьер озвучил условия полного прекращения боевых действий.
Константин Денисов 2025-05-21 20:58:56
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

Израиль готов к временному прекращению огня в секторе Газа ради освобождения своих заложников. Об этом на своей пресс-конференции заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Также израильский премьер озвучил и условия окончательного прекращения боевых действий в регионе. Для этого анклав должен быть полностью демилитаризован.

Кроме того, представители ХАМАС должны будут покинуть территорию сектора.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности освободить заложника с американским гражданством.

#в стране и мире #Израиль #Биньямин Нетаньяху #ХАМАС #cектор Газа
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