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ХАМАС готов освободить заложника с американским гражданством

По мнению Вашингтона, это действие может стать прологом к возобновлению переговоров о возвращении заложников.
Дарья Ситникова 2025-05-12 02:22:22
© Фото: Yousef Mohammed Keystone Press Agency Globallookpress

Власти Израиля получили уведомление от США, в котором говорится, что радикальное палестинское движение ХАМАС готово в качестве жеста доброй воли освободить одного из заложников, удерживаемого в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Соединенные Штаты уведомили Израиль о намерении ХАМАС освободить солдата Идана Александера в одностороннем порядке»,- говорится в сообщении канцелярии.

По мнению США, этот шаг может стать прологом к возобновлению переговоров о возвращении заложников, опираясь на первоначальный план спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Известно, что Израиль уже одобрил такой поворот событий и готов к его реализации.

Подчеркивается, что процесс переговоров по-прежнему будет проходить без пауз в боевых действиях, которые продолжаются в секторе Газа.

Днем ранее представители ХАМАС подтвердили информацию о том, что они освободят Идена Александра, у которого есть гражданство Израиля и США. В движении отметили, что освобождение пленника должно стать «частью мер, принимаемых для прекращения огня в секторе Газа».

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп на саммите в Саудовской Аравии может признать Палестину суверенным государством.

#сша #Трамп #Израиль #сектор Газа #заложники
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