Рубио сообщил о пересмотре США статуса «Талибана»

Статус «Талибана» как террористической организации в США будет пересмотрен. Об этом на слушаниях в нижней палате конгресса заявил госсекретарь Белого дома Марко Рубио.

«Я полагаю, что этот статус сейчас снова пересматривается, поскольку, как вы знаете, за последние несколько недель мы добились определенного успеха в освобождении некоторых задержанных американцев», – сказал Рубио.

Ранее CNN сообщал о том, что Афганистан запросил у США открытие своего представительства в стране.

В свою очередь, 17 апреля Верховный суд РФ удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о приостановлении запрета деятельности «Талибана» на территории России.