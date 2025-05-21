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Рубио сообщил о пересмотре США статуса «Талибана»

В России уже приостановили запрет на деятельность организации.
Константин Денисов 2025-05-21 19:40:16
© Фото: Рубио Samuel Corum - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Статус «Талибана» как террористической организации в США будет пересмотрен. Об этом на слушаниях в нижней палате конгресса заявил госсекретарь Белого дома Марко Рубио.

«Я полагаю, что этот статус сейчас снова пересматривается, поскольку, как вы знаете, за последние несколько недель мы добились определенного успеха в освобождении некоторых задержанных американцев», – сказал Рубио.

Ранее CNN сообщал о том, что Афганистан запросил у США открытие своего представительства в стране.

В свою очередь, 17 апреля Верховный суд РФ удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о приостановлении запрета деятельности «Талибана» на территории России.

#в стране и мире #сша #талибан #Марко Рубио
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