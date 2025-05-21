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Агитпоезд Минобороны прибыл в Северобайкальск

Всего в агитационно-пропагандисткой акции приняли участие более четырех тысяч человек. Следующая остановка агитпоезда Минобороны России «Единство в памяти! Сила в подвиге!» в городе Тында.
2025-05-21 19:44:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Агитационный поезд Минобороны России «Единство в памяти! Сила в подвиге!» прибыл в Северобайкальск (Бурятия) - это первый пункт маршрута в зоне ответственности Восточного военного округа. Как сообщили в оборонном ведомстве, торжественную церемонию встречи на привокзальной площади возглавил руководитель акции генерал-майор Дмитрий Евмененко.

В мероприятии приняли участие местные власти, представители общественных и религиозных организаций, юнармейцы. Генерал-майор Евмененко вручил медали Минобороны «За помощь и милосердие» волонтерам, поддерживающим участников спецоперации.

В рамках церемонии в ряды «Юнармии» вступили новые участники, а отряду «Патриот» школы №1 присвоено имя Героя России Алдара Цыденжапова. На выставочной платформе посетителям представили трофейную технику, захваченную российскими бойцами в ходе боевых действий, включая бронетехнику западного производства.

Гости также могли получить информацию о службе по контракту и поступлению в вузы Минобороны. Концертную часть программы провел ансамбль «Волжские казаки». Как сообщили организаторы, участие в мероприятиях агитпоезда в Северобайкальске приняли более четырех тысяч человек. Следующей остановкой поезда станет город Тында.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны #ВС РФ #ВСУ #акция #агитпоезд
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