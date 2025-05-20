В Братске прошла акция Минобороны России «Единство в памяти»

Более 5 000 человек приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!», прошедшей в городе Братск Иркутской области. На железнодорожную станцию Падунские Пороги прибыл агитационный поезд Министерства обороны России, представляющий собой передвижной музей и пункт информирования о службе по контракту.

В торжественном митинге участвовали представители МО РФ и региональной власти, военнослужащие, включая участников специальной военной операции, юнармейцы, кадеты, волонтеры и местные жители. Ряд общественных деятелей, оказывающих помощь военнослужащим, были награждены ведомственными медалями «За помощь и милосердие». В ряды движения «Юнармия» вступили новые участники.

В рамках культурной программы состоялся концерт с участием ансамбля «Волжские казаки» и региональных коллективов. Гостям представили музейные экспозиции в восьми тематических вагонах - от техники времен Великой Отечественной войны до современных образцов, включая трофейную технику, захваченную в ходе СВО. Среди нее - бронетехника США, Канады и Турции.

Также работал мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где желающие могли получить информацию о порядке заключения контракта, льготах и социальных гарантиях.

Акция стартовала 19 апреля и завершится 3 июля. За 75 дней агитпоезд посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 регионе, преодолев более 33 тысяч километров. В Центральном военном округе он остановится в 22 населенных пунктах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.