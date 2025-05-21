МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Еще семь летевших на Москву украинских дронов уничтожила ПВО

На месте падения обломков работают экстренные службы.
Анна Касаткина 2025-05-21 18:29:55
© Фото: ТРК «Звезда»

Семь летевших на Москву беспилотников ВСУ уничтожены российской ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву», - написал он в своем Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Всего за 21 мая в столичном регионе сбили 14 украинских беспилотников. Фрагмент одного из них упал на территории детского сада в Домодедово. На момент происшествия там находилось около сотни детей, они вместе с сотрудниками эвакуировались в подвал.

#беспилотники #ВСУ #дроны #Детский сад #детсад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 