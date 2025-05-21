Еще семь летевших на Москву украинских дронов уничтожила ПВО

Семь летевших на Москву беспилотников ВСУ уничтожены российской ПВО. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака еще семи беспилотников, летевших на Москву», - написал он в своем Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Всего за 21 мая в столичном регионе сбили 14 украинских беспилотников. Фрагмент одного из них упал на территории детского сада в Домодедово. На момент происшествия там находилось около сотни детей, они вместе с сотрудниками эвакуировались в подвал.