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Экс-депутат Рады связал убийство Портнова с выборами на Украине

Политика застрелили в Испании 21 мая на глазах у его детей.
Константин Денисов 2025-05-21 18:38:27
© Фото: Ricardo Rubio, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Убийство советника бывшего президента Украины Виктора Януковича, Андрея Портнова, носит политический характер. Об этом заявил в беседе с телеканалом «Звезда» народный депутат V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров.

«Я думаю, все это связано с предстоящим процессом, который, очевидно, может быть запущен в самое ближайшее время. Условно говоря, Украину ждут выборы, как бы они там ни брыкались и ни сопротивлялись. Зеленский вечным не будет. А с этой точки зрения Портнов был достаточно эффективным менеджером и, более того, очень неплохим политтехнологом и понимал, как вся эта машинка крутится и как это все работает», - сказал Килинкаров.

Он добавил, что у Портнова оставались связи с нынешней администрацией и он по-прежнему имел серьезное влияние в украинских политических кругах.

Напомним, Портнов был найден убитым 21 мая в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон близ Мадрида. Убийца подъехал на мотоцикле к одной из местных школ, дождался Портнова и выпустил в него пять пуль.

#Украина #убийство #Виктор Янукович #Андрей Портнов #наш экслюзив
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