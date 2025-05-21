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Близ Мадрида застрелили экс-советника Януковича

Злоумышленник скрылся с места преступления. Ведутся поиски.
Глеб Владовский 2025-05-21 12:52:48
© Фото: Kike RincÃƒÂ�N Keystone Press Agency Globallookpress

Экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов найден убитым близ Мадрида. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

Уточняется, что инцидент произошел в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон рядом с одной из местных школ. Полицейские обнаружили на теле жертве четыре пулевых ранения в груди и одно в голове.

«По данным источников в правоохранительных органах, злоумышленник на мотоцикле ждал жертву у ворот школы, а когда Портнов подъехал, выстрелил в него, после чего скрылся», - говорится в материале.

На месте происшествия работают следователи. Ведется поиск подозреваемого.

#испания #убийство #Янукович #экс-советник
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