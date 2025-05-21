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В Минске открылась XII выставка вооружений MILEX 2025

В холле Минского международного выставочного центра перед открытием экспозиции посетителей встречал военный оркестр, исполнивший военные песни.
Андрей Аркадьев Андрей Вакула 2025-05-21 17:56:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Минске состоялось торжественное открытие XII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025. Церемония прошла в Минском международном выставочном центре.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в приветственном слове подчеркнул, что на фоне усиливающейся напряженности в мире мероприятие подтверждает открытость страны и ее готовность к сотрудничеству в сфере безопасности. Он заявил, что выставка способствует консолидации усилий стран, стремящихся к сохранению мира и стабильности.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович добавил, что форум демонстрирует не только достижения оборонной отрасли, но и усиливает военно-техническое взаимодействие с партнерами.

Выставку открыл председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус. Он отметил, что MILEX стал узнаваемым международным проектом, где представлены высокотехнологичные решения в сферах ИИ, беспилотных систем, радиоэлектроники и других направлений.

В MILEX 2025 участвуют компании из России, Китая, Ирана, Пакистана и Индии. По данным организаторов, число участников выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Среди экспонентов - российские предприятия ОПК «Ростех», «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод» и группа компаний «Беспилотные системы».

#Выставка #минск #MILEX 2025
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