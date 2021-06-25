Попадание в десятку: что показывают на минской выставке вооружения Milex-2021

На Минской международной выставке Milex-2021, как и в прежние годы, представители лучших конструкторских бюро стран ОДКБ и СНГ. В центре внимания белорусские и российские разработки. На стенде Рособоронэкспорта - вертолеты, перехватчики беспилотников, «Тайфуны» - современные бронемашины, БТРы и новейшие автоматы Калашникова: от АК-12 до автоматов двухсотой серии, ориентированных на экспорт. К ним самое большое внимание, как иностранных делегаций, так и посетителей.

Концерн «Алмаз-Антей» кроме всемирно известных комплексов ПВО С-300 и С-400, впервые представляет в Минске «Антей-4000». Это настоящий атлант среди комплексов ПВО. Ракеты он собьет на высоте 27 километров и на расстоянии до 45, защитит и от головных частей баллистических ракет, а вот дотянуться до самолетов, вертолетов и беспилотников «Антей» может своей рукой на дальности 380 километров! Настоящий великан в области ПВО.

Деловые встречи на выставке проходят постоянно. На переговорах с белорусами концерн утвердил схему кооперации по ремонту российских ракетных комплексов, которые охраняют небо над Республикой.

«Белоруссия была первым покупателем комплекса "Тор" - они уже давно его эксплуатируют и сейчас подошло время проводить ремонтные работы. Здесь все направлено на то, чтобы частично эти работы были выполнены на территории Белоруссии, в то время, как завод "Купол" выполнит основной объем работ», - рассказал заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

«Армата» , модернизированный «летающий» танк Т-90 и многие другие наши тяжелые боевые машины броней и катком проехали по всем мировым новинкам оставив их далеко позади. Также Россия продемонстрировала «Малку» - самую мощную самоходную пушку в мире!

«Калибр 203 миллиметра - это очень мощная артиллерия. Она предназначена для того, чтобы не только доносить громадное количество взрывчатки до противника, но и разрушать глубоко спрятанные бункеры», - рассказал генеральный директор АО «Уральский завод транспортного машиностроения» Дмитрий Семизоров.

Российские предприятия представили больше 20 новинок оружия и военной техники, которые только выходят на мировой рынок. По соседству - белорусская «Сорока» показала первый беспилотный вертолет. Называется «Хантер», но похож на акулу.

Беспилотники и робототехника - тренд этого салона, на каждом стенде есть такие образцы. Один из них может вести цель как в автоматическом режиме, так и в ручном дистанционно. Достаточно легкого нажатия на джойстик.

Десятая Международная выставка вооружения и военной техники Milex как всегда бьет в десятку! На минской площадке не только показывают результаты своей работы разные конструкторские бюро, но и заключаются выгодные контракты на поставку боевых машин, танков и другого вооружения по всему миру.