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Врач предупредила об опасности раннего открытия купального сезона

Синоптики обещают жителям Москвы летние температуры уже в ближайшие выходные.
Константин Денисов 2025-05-21 16:56:41
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Открывать купальный сезон в московских водоемах еще рано, несмотря на значительное потепление, которое передают синоптики уже в ближайшие дни. Об этом рассказала RT врач-терапевт Людмила Лапа.

«Пока лезть в реку небезопасно. Вода очень холодная. Можно только как в крещенские морозы - максимум пару раз окунуться», - сказала специалист.

Не рекомендует Лапа и загорать на московском солнце. По ее словам, ветер и земля еще слишком холодные, поэтому одеваться нужно по погоде, а сидеть преимущественно на лавочках.

Добавим, что, по прогнозу синоптиков, уже в ближайшие выходные воздух в столице прогреется до +27 градусов.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в первой половине июня температура в Москве может дойти до 30 градусов.

#Москва #Погода #врач
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