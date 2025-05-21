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Лавров: подхода «перемирие, а там посмотрим» больше не будет

Глава МИД РФ отверг повторение сценария переговоров 2022 года.
Константин Денисов 2025-05-21 16:45:40
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Сценарий переговоров с Украиной 2022 года не повторится. Об этом во время своего выступления в Российско-Армянском университете заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что тогда уже готовая подписать мирный договор украинская сторона в последний момент отказалась от него, использовав паузу для вооружения своей армии.

«Поэтому сейчас, когда нам говорят: "Давайте перемирие, а там посмотрим" - нет, ребята! Мы уже были в этих историях, мы так больше не хотим», - сказал Лавров.

Кроме того, по словам главы МИД России, европейские лидеры выдают себя с головой, требуя от США введения новых санкций в отношении России.

Ранее Лавров сообщил о том, что президент России Владимир Путин подтвердил главе Белого дома Дональду Трампу нацеленность на справедливое решение по Украине.

#Украина #Сергей Лавров #МИД РФ #переговоры
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