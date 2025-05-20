Лавров: Путин подтвердил Трампу нацеленность на справедливое решение по Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил нацеленность Москвы на мирное урегулирование на Украине по итогам телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На приеме по случаю православной Пасхи глава МИД России напомнил о твердой позиции страны «о справедливом урегулировании созданного Западом украинского кризиса».

«Эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом», - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров добавил, что Москва не оставит православных людей Украины в беде и добьется, чтобы каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях.

Ранее российский лидер сообщил, что разговор с Дональдом Трампом, который состоялся 19 мая, продолжался более двух часов. Президент России оценил телефонные переговоры с американским лидером как «очень содержательные и весьма откровенные». Беседа глав государств стала третьей с начала года.