МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров: Путин подтвердил Трампу нацеленность на справедливое решение по Украине

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о твердой позиции РФ по этому вопросу.
Игнат Далакян 2025-05-20 13:07:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил нацеленность Москвы на мирное урегулирование на Украине по итогам телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На приеме по случаю православной Пасхи глава МИД России напомнил о твердой позиции страны «о справедливом урегулировании созданного Западом украинского кризиса».

«Эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом», - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров добавил, что Москва не оставит православных людей Украины в беде и добьется, чтобы каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях.

Ранее российский лидер сообщил, что разговор с Дональдом Трампом, который состоялся 19 мая, продолжался более двух часов. Президент России оценил телефонные переговоры с американским лидером как «очень содержательные и весьма откровенные». Беседа глав государств стала третьей с начала года.

#Россия #в стране и мире #Сергей Лавров #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 