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Мирошник: Портнов мог обладать опасной для Зеленского информацией

По словам Мирошника, советник бывшего президента мог обладать данными из «забытого прошлого», способными испортить репутацию некоторых персонажей из нынешней власти на Украине.
Игнат Далакян 2025-05-21 16:18:03
© Фото: Анастасия Петрова, РИА Новости

Советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, которого убили в Испании, мог обладать опасной для главы киевского режима Владимира Зеленского информацией. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«(Портнов. - Прим. ред.) вполне мог обладать данными из "забытого прошлого", способными испортить "безупречную репутацию" отдельных персонажей из нынешней власти», - сказал Мирошник.

Он также добавил, что информация могла представлять угрозу для кого-то из окружения главы киевского режима или самого Зеленского.

Ранее стало известно о смерти экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Он был найден убитым в окрестностях Мадрида. Местные полицейские обнаружили пулевые ранения на теле жертвы.

#в стране и мире #убийство #Владимир Зеленский #Родион Мирошник #Андрей Портной
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