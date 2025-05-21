Советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, которого убили в Испании, мог обладать опасной для главы киевского режима Владимира Зеленского информацией. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«(Портнов. - Прим. ред.) вполне мог обладать данными из "забытого прошлого", способными испортить "безупречную репутацию" отдельных персонажей из нынешней власти», - сказал Мирошник.

Он также добавил, что информация могла представлять угрозу для кого-то из окружения главы киевского режима или самого Зеленского.

Ранее стало известно о смерти экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Он был найден убитым в окрестностях Мадрида. Местные полицейские обнаружили пулевые ранения на теле жертвы.