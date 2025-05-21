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«Солнцепеки» поразили склад боеприпасов ВСУ в лесополосе

После ударов «Солнцепеков» ВСУшники в панике отказываются возвращаться на позиции.
Павел Кольцов 2025-05-21 12:02:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

ТОС-1А «Солнцепек» поразили склад боеприпасов ВСУ в лесополосе. Огонь велся термобарическими боеприпасами. Жар более 3 000 градусов, избыточное давление - укрыться невозможно. Подробности в репортаже Павла Кольцова.

На кадрах - применение тяжелых огнеметных систем по укрепленной линии обороны ВСУ за селом Вольное Поле на Южно-Донецком направлении. В лесополосе, где окопался противник, яркие вспышки термобарических боеприпасов.

«Били по лесополосам и попали в склад боеприпасов - фейерверк был хороший», - рассказал и.о. командира батальона с позывным Антей.

Один полный залп способен накрыть несколько футбольных полей. Благодаря корректировке с воздуха ТОСы стали оружием точечного поражения.

«Было такое, что целые пакеты ложились в лесополосы. За счет мощности термобарических боеприпасов удается разбирать бетонные сооружения, доты, дзоты - нам под силу все», - добавляет Антей.

Наведение «Солнцепека» - процесс ювелирный. Наводчик, как правило, без цифровых помощников точно определяет координаты цели.

«Глаз наметан - 40 секунд навестись достаточно. Первый пристрелочный, корректура - и дальше пакет-расход», - рассказал наводчик с позывным Грач.

ТОСы действуют у линии боевого соприкосновения, чаще ночью и всегда под защитой. После ударов «Солнцепеков» ВСУшники в панике отказываются возвращаться на позиции. Зачастую эти точки захватывают без боя.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #Солнцепек #тос #наш эксклюзив
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