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В АТОР заявили о падении цен на билеты в популярные у туристов страны

Снижение стоимости авиаперевозок связано с конкуренцией в летний сезон и падением курса доллара.
Глеб Владовский 2025-05-05 15:16:25
© Фото: City News Moskva Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Цены авиабилетов на популярные у российских туристов направления, такие как Дубай и Стамбул, начали демонстрировать снижение. Это связано с попытками перевозчиков стимулировать спрос, а также снижением курса доллара, рассказал «Звезде» вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян.

Так, полеты в ОАЭ теперь обходятся на 15-20% дешевле, чем раньше.

«Несмотря на то что перевозчики в полном объеме сохраняют полетные программы в летнем периоде, чтобы иметь возможность конкурировать с традиционными летними направлениями, такими как Турция, есть небольшая корректировка в пользу снижения цен. Все это для того, чтобы стимулировать спрос», - пояснил собеседник.

Как отметил Мурадян, полеты в Стамбул также становятся доступнее, так как спрос переключается на турецкое побережье.

«Периодически будут появляться более дешевые варианты перелетов, особенно если перевозчики будут видеть низкую загрузку», - подчеркнул он.

Как отметил Мурадян, традиционно самыми популярным направлениями для отдыха у россиян остаются Турция и Египет. Кроме того, ожидается рост спроса на поездки в Таиланд и Вьетнам, в частности, из-за расширения полетных программ, хотя летом в Юго-Восточной Азии не сезон.

«С учетом наличия прямых перевозок и возможности добираться россиянам из своих аэропортов вылета, спрос, скорее всего, будет выше, чем в прошлом году», - отметил эксперт.

Для прямого перелета россиянам также доступны страны Персидского залива, за исключением Саудовской Аравии. Бахрейн, Катар, ОАЭ этим летом будут конкурировать за туристов, заключил Мурадян.

Ранее представители туриндустрии назвали самые популярные направления для семейного отдыха в мае.

#Турция #оаэ #россияне #наш эксклюзив #АТОР #турпоток #снижение цен
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