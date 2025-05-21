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Захарова: западные кураторы каждый день «нахрючивают и науськивают» киевский режим

Агрессивную риторику против России в странах Запада повторяют как мантру, отметила официальный представитель МИД РФ.
Анна Касаткина 2025-05-21 14:37:20
© Фото: ТРК «Звезда»

Стоящие за киевским режимом западные кураторы каждый день его «науськивают, надрючивают и нахрючивают», а агрессивную риторику в адрес России повторяют как мантру. Об этом заявила «Звезде» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За киевским режимом стоят его кураторы, которые каждый день науськивают, надрючивают и нахрючивают, что только с ним уже не делают. Подсыпают, как мы уже видим, в вагонах или привозят стимулирующие средства и вооружение... Они продолжают публично агрессивную риторику, бесконечно повторяют как мантру, что им нужно нанести России стратегическое поражение - это уже смотрится комично, но это делать продолжают», - сказала она.

Те, кто разжигал украинский конфликт, не отступили от своих планов, в то время как Россия никогда не отказывалась от политико-дипломатического пути, подчеркнула представитель МИД.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что киевский режим не стал бы предпринимать попыток вторгнуться в Курскую область, если бы не поддержка западных стран.

#Украина #Мария Захарова #наш эксклюзив #мирные переговоры #Киевский режим #западные кураторы
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