Киевский режим не стал бы предпринимать попыток вторгнуться в Курскую область, и не имел на то никаких шансов, если бы не поддержка западных стран.

По мнению посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, Украина не обладала никакими спутниками, но имела полноценную разведывательную спутниковую информацию.

Это заявление Мирошник сделал на неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН, посвященное теме «Систематические нарушения международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины на территории Российской Федерации».

«Без поддержки Запада Украина не имела ни малейших шансов совершить эту вылазку, потому что Украина, не имея ни одного спутника, располагала в полной мере разведывательной спутниковой информацией. В этих операциях непосредственно принимали участие иностранные инструкторы», - заявил Мирошник.

Дипломат добавил, что наибольшая часть вооружения и техники, применявшиеся во время этой вылазки, также предоставили западные кураторы. На них были наклейки с надписью происхождения стран НАТО или их союзников, отметил Мирошник.

Вторжение украинских боевиков в Курскую область произошло утром 6 августа. 25 октября президент РФ Владимир Путин озвучил потери ВСУ на Курском направлении - 26 тысяч человек убитыми и ранеными.