МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Роскомнадзор: новые штрафы за утечку данных мотивируют вкладываться в защиту

Максимальный размер штрафа за утечку составляет 15 млн рублей.
Глеб Владовский 2025-05-21 14:25:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Штрафы для юридических лиц за утечку персональных данных увеличатся до 15 млн рублей, поскольку старые не мотивировали заниматься их защитой. Об этом рассказал «Звезде» замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

«Чтобы не оставлять это на авось. Нынешние штрафы не мотивировали никого, особенно крупных участников, вкладывать в защиту персональных данных», - подчеркнул Вагнер.

Уточняется, что речь идет о неуведомлении Роскомнадзора об утечке или начале обработки персональных данных.

«На сегодняшний день административная ответственность не превышает 100 тысяч рублей... В самых катастрофических последствиях размер административного наказания достигнет 15 миллионов рублей», - уточнил он.

По словам Вагнера, операторы должны заботиться о данных, которые они собирают.

«Чтобы не оставлять это на авось. Нынешние штрафы не мотивировали никого, особенно крупных участников, вкладывать в защиту персональных данных», - подчеркнул Вагнер.

Ранее заместитель директора института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в разговоре со «Звездой» рассказал о штрафах для физических лиц за передачу персональных данных.

#роскомнадзор #штраф #наш эксклюзив #утечка данных #юрлица
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 