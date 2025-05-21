Роскомнадзор: новые штрафы за утечку данных мотивируют вкладываться в защиту

Штрафы для юридических лиц за утечку персональных данных увеличатся до 15 млн рублей, поскольку старые не мотивировали заниматься их защитой. Об этом рассказал «Звезде» замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

«Чтобы не оставлять это на авось. Нынешние штрафы не мотивировали никого, особенно крупных участников, вкладывать в защиту персональных данных», - подчеркнул Вагнер.

Уточняется, что речь идет о неуведомлении Роскомнадзора об утечке или начале обработки персональных данных.

«На сегодняшний день административная ответственность не превышает 100 тысяч рублей... В самых катастрофических последствиях размер административного наказания достигнет 15 миллионов рублей», - уточнил он.

По словам Вагнера, операторы должны заботиться о данных, которые они собирают.

«Чтобы не оставлять это на авось. Нынешние штрафы не мотивировали никого, особенно крупных участников, вкладывать в защиту персональных данных», - подчеркнул Вагнер.

Ранее заместитель директора института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в разговоре со «Звездой» рассказал о штрафах для физических лиц за передачу персональных данных.