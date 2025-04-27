Эксперт предупредил о штрафе для физических лиц за передачу персональных данных

Заместитель директора института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в разговоре со «Звездой» рассказал об изменениях в законодательстве о передаче персональных данных.

Первым принципиальным моментом он назвал значительное увеличение размера штрафов за утечку.

«Юридические лица, именно они, в первую очередь, подпадают под эти ужесточения, в некоторых случаях могут понести штраф в размере до 3% от годовой выручки организации. Это очень серьезные изменения, которые позволят обратить внимание компаний на то, что необходимо контролировать процессы, связанные с обработкой персональных данных», - сказал Девяткин.

Он напомнил, что ранее штраф для всех организаций был единым и составлял 50 тысяч рублей. Кроме того, организации будут обязаны сами информировать Роскомнадзор об утечке. Отсутствие такого уведомления будет рассматриваться как уклонение от ответственности, за что юридическое лицо будет оштрафовано на три млн рублей.

За утечку персональных данных наказывают и физических лиц.

«Следует сказать, что у нас с недавнего времени ужесточился и уголовный кодекс. В статье 272.1 действительно есть возможность получить реальный срок для физических лиц за так называемый слив баз данных, за незаконную передачу информации третьим лицам», - добавил эксперт.

Что касается возмещения ущерба для пострадавших, то Девяткин предложил им обращаться с иском в суд. По его словам, такое дело будет стопроцентно выигрышным.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал россиянам об основных законах, которые вступят в силу в мае 2025 года, в том числе, и о законе об усилении защиты персональных данных.