МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров затронет тему Украины на переговорах с главой МИД Турции

Официальный представитель МИД России Захарова отметила, что на всех переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова затрагивается ситуация вокруг Украины.
Игнат Далакян 2025-05-21 14:22:27
© Фото: Mustafa Kaya, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсуждает ситуацию вокруг Украины со всеми иностранными партнерами. Этот вопрос будет затронут и на переговорах с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Без ситуации вокруг Украины я даже не помню, какие переговоры у министра иностранных дел проходили. Каждый раз эта тема с любыми партнерами поднимается. Причем глубинно и с экскурсом в первопричины», - рассказала представитель МИД.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил переговоры РФ и Украины с госсекретарем США Марко Рубио. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам встречи в Стамбуле.

#Украина #Сергей Лавров #Мария Захарова #переговоры #Хакан Фидан #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
2
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
3
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
4
Вьетнам. Оружие Победы
5
Северный десант
6
Высшая школа ПВО
7
Фрегаты 11356. Россия/Индия
8
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
9
Броневики СВО. Часть 1
10
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 