В Домодедово, Шереметьево и Жуковском ввели временные ограничения

В аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», - написал он.
Кореняко отметил, что в этих воздушных гаванях временно не принимают и не отправляют рейсы. Позднее официальный представитель Росавиации сообщил, что ограничения ввели и в аэропорту Шереметьево.
«Воздушная гавань временно не принимает рейсы. Дополнено: вылеты самолетов - по согласованию», - написал Кореняко.
Ранее перестали принимать и отправлять рейсы аэропорты Владимира, Иванова и Калуги. В Росавиации сообщили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.
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