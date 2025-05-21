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В Домодедово, Шереметьево и Жуковском ввели временные ограничения

Рейсы временно приостановили в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
Игнат Далакян 2025-05-21 13:54:34
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», - написал он.

Кореняко отметил, что в этих воздушных гаванях временно не принимают и не отправляют рейсы. Позднее официальный представитель Росавиации сообщил, что ограничения ввели и в аэропорту Шереметьево.

«Воздушная гавань временно не принимает рейсы. Дополнено: вылеты самолетов - по согласованию», - написал Кореняко.

Ранее перестали принимать и отправлять рейсы аэропорты Владимира, Иванова и Калуги. В Росавиации сообщили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

#в стране и мире #самолеты #Жуковский #Шереметьево #аэропорты #Домодедово #временные ограничения
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