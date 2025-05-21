Аэропорты Владимира, Иванова и Калуги перестали принимать и отправлять рейсы

В аэропортах Владимира, Иванова и Калуги введены временные ограничения. Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Владимир (Семязино) - с 11.37 мск; Иваново (Южный) - с 11.52 мск; Калуга (Грабцево) - с 11.35 мск», - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 21 мая работу аэропорта Калуги уже ограничивали в целях безопасности.