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Аэропорты Владимира, Иванова и Калуги перестали принимать и отправлять рейсы

Меры введены для обеспечения безопасности полетов.
Анна Касаткина 2025-05-21 12:20:20
© Фото: Рravda Komsomolskaya, Russian Look, Global Look Press

В аэропортах Владимира, Иванова и Калуги введены временные ограничения. Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы, сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропортов: Владимир (Семязино) - с 11.37 мск; Иваново (Южный) - с 11.52 мск; Калуга  (Грабцево) - с 11.35 мск», - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 21 мая работу аэропорта Калуги уже ограничивали в целях безопасности.

#иваново #ограничения #аэропорты #росавиация #владимир #калуга
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