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Лихачев о поставках урана в США: для танго нужны двое

Глава Росатома отметил, что РФ и США могут расширить сотрудничество по поставкам сырья.
Анна Касаткина 2025-05-21 13:46:27
© Фото: Global Look Press

Росатом готов расширить поставки урана в США, но «для танго нужны двое». Об этом заявил «Звезде» директор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Нам выгодно поставлять обогащенный уран США, мы это и делаем. Несмотря на все запреты, они его покупают, потому что тоже выгодно. В контексте ведущихся переговоров между странами мы имеем возможность расширить повестку этого сотрудничества», - подчеркнул Лихачев.

Он также рассказал, что на Запорожскую АЭС направится новая миссия МАГАТЭ, наблюдатели поедут по территории России - этот вопрос согласован.

Осенью прошлого года Россия ввела ограничения на поставки обогащенного урана в США. В разговоре со «Звездой» военный эксперт Юрий Кнутов перечислил негативные последствия для Штатов из-за ограничения поставок ресурса.

#Уран #Росатом #Алексей Лихачев #поставки #наш эксклюзив
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