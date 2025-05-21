Лихачев о поставках урана в США: для танго нужны двое

Росатом готов расширить поставки урана в США, но «для танго нужны двое». Об этом заявил «Звезде» директор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Нам выгодно поставлять обогащенный уран США, мы это и делаем. Несмотря на все запреты, они его покупают, потому что тоже выгодно. В контексте ведущихся переговоров между странами мы имеем возможность расширить повестку этого сотрудничества», - подчеркнул Лихачев.

Он также рассказал, что на Запорожскую АЭС направится новая миссия МАГАТЭ, наблюдатели поедут по территории России - этот вопрос согласован.



Осенью прошлого года Россия ввела ограничения на поставки обогащенного урана в США. В разговоре со «Звездой» военный эксперт Юрий Кнутов перечислил негативные последствия для Штатов из-за ограничения поставок ресурса.