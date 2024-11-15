Россия ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в США

Правительство России временно ограничило вывоз обогащенного урана в США, сообщили в пресс-службе Кабмина. Решение в том числе затрагивает лица, зарегистрированные под юрисдикцией США.

«Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю», - уточнили в Правительстве.

Данная мера направлена на повышение устойчивости отечественной экономики в условиях санкций. В частности, речь идет об американском ограничении на 2024-2027 годы, а также о запрете с 2028 года импортировать урановую продукцию из России.

Напомним, ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал российский уран приоритетным для Вашингтона и спрогнозировал негативные последствия для США из-за отказа от него.