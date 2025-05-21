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Дуров заявил, что может приехать в Румынию для дачи показаний

Павел Дуров заявил, что может приехать в Румынию и дать показания по так называемому «внешнему вмешательству» в прошедшие там выборы.
Дарина Криц 2025-05-21 01:55:51
© Фото: lukomore. org, Global Look Press

Миллиардер и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что готов отправиться в Румынию для дачи показаний относительно якобы имевшегося вмешательства в президентские выборы в этой стране.

Так он отреагировал на реплику Джордже Симиона - кандидата в президенты, который проиграл, но при этом попросил суд аннулировать результаты голосования. Политик заявил, что имело место «внешнее вмешательство».

«Я готов приехать и дать показания, если это поможет румынской демократии», - дал бизнесмен российского происхождения реакцию на заявление Симиона.

Прежде в личном телеграм-канале Дуров сообщал, что одно из правительств Западной Европы обратилось к руководству мессенджера с просьбой «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии».

На что был дан категорический отказ. Он добавил, что Telegram не станет ограничивать свободу румынских пользователей или блокировать их политические каналы. Этим обратившимся к Павлу Дурову правительством оказались власти Франции. Внешняя разведка пыталась выяснить IP-адреса некоторых людей, в том числе граждан других стран: Румынии, Украины, Молдавии.

#в стране и мире #Румыния #павел дуров #Выборы президента #иностранное вмешательство #Джордже Симион
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