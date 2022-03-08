Янукович призвал Зеленского прекратить кровопролитие на Украине

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к нынешнему руководителю страны Владимиру Зеленскому с просьбой срочно остановить кровопролитие. С его слов, именно этого от него ждут граждане Украины, России и Донбасса.

«Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе», - цитирует Януковича РИА Новости.

Двадцать четвертого февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Незадолго до этого, главы признанных Москвой Народных республик Донбасса обратились к Кремлю с просьбой о помощи в отражении участившихся атак ВСУ. Главная цель операции, отметил глава государства, полная демилитаризация и денацификация Украины.