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Эксперт напомнил, в каких случаях запрещено ставить кондиционер без разрешения власти

Для установки кондиционера в многоквартирном жилом доме необходимо юридическое согласие и соблюдение технических правил.
Игнат Далакян 2025-05-21 13:30:08
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин в беседе со «Звездой» перечислил основные требования при установке кондиционеров. В частности, в некоторых случаях их запрещено устанавливать без разрешения органов по контролю культурного наследия и коммунальных служб.

В случае с многоквартирными жилыми домами он выделил два ключевых условия.

«Согласие на установку в конкретном месте должно быть получено юридически - это либо протокол общего собрания, либо управляющие организации согласуют на основании имеющихся полномочий. Вторая часть - это соблюдение технических правил», - отметил Крохин.

Он объяснил, что крепление на фасаде должно находиться в штатном месте, если это предусматривает проект, как, например, в новостройках. В жилом фонде старой застройки таких мест нет, поэтому они размещаются на фасадах.

«Это размещение на фасаде должно учитывать материал стен. Есть облицовочные материалы, на которые крепить нельзя. И это надо учитывать исходя из проекта и в согласовании с управляющими организациями», - сказал специалист.

Еще одно ограничение по фасадам есть в определенных домах, которые являются памятниками культуры, отметил Крохин. В таком случае работы на фасаде должны быть согласованы с органом по контролю культурного наследия.

Эксперт также добавил, что в определенных городах есть трассы и улицы, на которых запрещено размещение внешних блоков без согласования с органами специальных служб.

Он также отметил, что одно из правил установки кондиционера - это обязательное выведение конденсата во внутреннюю канализацию квартиры.

«Нельзя вывешивать шланги и иные какие-то внешние части, с которых капает вниз на землю либо на подоконник, на отлив ниже расположенных квартир. Очень важно соблюдать правило, что все трубки водоотводящие должны направляться во внутреннюю канализацию, расположенную в квартире», - объяснил специалист.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в первой половине июня температура в Москве может дойти до 30 градусов. При этом, по ее словам, в первом месяце лета ожидается дефицит осадков.

#наш эксклюзив #многоквартирные дома #Кондиционеры #установка кондиционеров
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