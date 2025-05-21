Появились новые кадры из охваченного пожарами Забайкалья

Лесной пожар подобрался к селу Татаурово. Новые кадры из охваченного пожарами Забайкалья показал корреспондент «Звезды».

На видеозаписи можно увидеть сильный дым, который затрудняет движение автомобилей. Людям тяжело дышать из-за сухого воздуха. Из-за пожаров перекрыта федеральная трасса Чита - Улан-Удэ.

Как передает наш корреспондент, возле Таурово, к которому постепенно приближается пожар, волонтеры уже заготовили запасы воды для питья и борьбы с возгоранием. Борьба с пожарами усложнена из-за сильного ветра и сухой погоды.

Детский лагерь «Огонек» в Маккавеево уже охвачен пламенем. Борьба с пожаром осложнена из-за сухой погоды и ветра, сообщили в МЧС России.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в Забайкальском крае поставил под угрозу женский монастырь в поселке Атамановка.