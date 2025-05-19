Лесной пожар в Забайкалье подобрался к жилым постройкам

Крупный лесной пожар в Забайкальском крае поставил под угрозу женский монастырь в поселке Атамановка. Пламя практически полностью охватило лес и подбирается к населенным пунктам в регионе.

На опубликованных телеканалом «Звезда» кадрах можно заметить, как огонь подходит к жилым домам. Дым виден с разных районов. Для тушения пожара спасатели привлекли авиацию.

По данным МЧС Забайкальского края, в настоящий момент существует потенциальная угроза перехода лесного пожара на населенные пункты Песчанка и Атамановка Читинского района. Чтобы этого не допустить, спасатели на месте происшествия рассредоточили группировку пожарных из 60 человек и 15 единиц техники. Также на помощь приехали специалисты аэромобильной группировки из Хабаровска.

На место случившегося вылетели самолет Бе-200 и вертолет Ми-8.